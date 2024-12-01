سنکون خیر عون وسند للشعب السوري.. لا نسمح للإرهابيين بالظهور مجددا 

العالم - العراق

أفاد بذلك الموقع الإعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا ان المتحدث الإعلامي باسم الحركة أجرى مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية حول التطورات الأخيرة في سورية، مؤكدا أن موقفنا كان ومازال موحدا في وحدة الساحات ومحور المقاومة سيتبع هذه الإستراتيجية امام اي هجمة على المنطقة.

وأوضح الدكتور حسين الموسوي أن الكيان الصهيوني والأمريكي ومن معهم يسعون دائما لزعزعة استقرار المنطقة تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية، قائلا: إن هذه العصابات الإرهابية هي صنيعة امريكا وحسب اعترافات البيت الأبيض تتحرك وفق الارادة الأمريكية.

وتابع، أن الهدف من فتح هذه الجبهة هو تخفيف الضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي والهاء المجتمع الدولي بالمزيد من التوترات والتغطية على الفشل والخسارة الكبيرة التي تكبدها كيان الاحتلال ومن معه والهاء محور المقاومة بفتح جبهات جديدة.

لذلك فنحن لن نسمح لهذه الجماعات أن تظهر من جديد وان تهدد أمن العراق واستقراره.

وختم العضو البارز في النجباء مقابلته مع نيوزويك، قائلا: سوف نكون خير عون ومساند للشعب السوري الشقيق ضد هذه العصابات الاجرامية التي تريد ان تعبث بأمن واستقرار الشعوب.