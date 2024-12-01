ثاني إتصال خلال يومين من بغداد لدمشق دعما للجيش السوري

العالم - العراق

وأكد وزير الخارجية العراقي خلال الإتصال الذي يعتبر ثاني رسالة من العراق لحكومة سوريا خلال يومين وقوف بلاده إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب.

ويوم أمس بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وشدد السوداني في اتصال هاتفي مع الاسد على أن "أمن سوريا والعراق هو أمن واحد"، معرباً عن "استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وتنظيماته كافة".