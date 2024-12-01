مراسلة العالم: مقتل 1000عنصر من جبهة النصرة خلال 3 أيام

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في دمشق، دارين فضل:"بدأ الارهابيون بالتراجع من عدد من بلدات ريف حماه وهو الابرز هذا اليوم أمام ضربات الجيش السوري. وكان الجيش السوري قد أعلن في بيان عن سيطرته علی قلعة المضيق وبلدة معردس في ريف حماه الشمالي".

وتابعت ان الجيش السوري سيطر علی بلدة حلفايا وبلدات اخری في ريف حماه الشمالي ويستمر في تمشيط ودخول بلدات اخری كان قد دخلها الارهابيون علی هذا المحور.

وأوضحت مراسلة العالم ان الانتصارات التي روجت لها المجموعات الارهابية في هذا المحور، بدأت بالتهاوي تدريجياً وذلك بفضل ضربات مركزة لسلاح الطيران الجوي السوري الروسي المشترك الذي شتت قوتهم عبر استهداف مراكز القيادة وبالتالي فقدوا التواصل مع قيادييهم. وكذلك استهدف ارتال تعزيزاتهم التي كانت تستمر بالتواصل الی محاور القتال. كذلك استهدف معسكرات التدريب ومخازن الاسلحة والمقرات والتجمعات.

وبينت مراسلة العالم ان هذه الضربات تسببت بحالة من التخبط والتشتت وتمكن الجيش السوري من التقدم برياً واستعادة عدد من هذه البلدات.

واستنتجت مراسلة العالم انه يمكن القول ان الجيش السوري بدأ تدريجياً باستعادة المبادرة وامتصاص الهجمات المتتالية للجماعات المسلحة وهذا كله قبل أن يبدأ هذا الهجوم المعلن للجيش السوري.

وتحدثت مراسلة العالم عن حصيلة 1000 قتيل ارهابي من جبهة النصرة خلال فقط 3 أيام من عمليات الجيش السوري، مشيرة الی ان هذا يدلل علی الأعداد الكبيرة التي نفذت هذه الهجمات الواسعة في الشمال السوري، غالبيتهم من جنسيات غيرسورية، اضافة الی استخدامهم مسيرات متطورة واسلحة تستخدم للمرة الاولی في هذا الهجوم.

وكانت مراسلة قناة العالم قد حصلت علی معلومات خاصة أكدت أسر عدد من الارهابيين علی يد الجيش السوري في ريف حماه الشمالي، والعثور علی عملات نقدية اجنبية بحوزتهم.