الإبادة الجماعية في غزة

العالم - باختصار

أثارت هذه التصريحات موجة من الإنتقادات من قبل مسؤولين صهاينة.

وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر : هذه التصريحات غير مسؤولة وتشوه سمعة "إسرائيل".

حزب الليكود : هذه التصريحات هدية للمحكمة الجنائية الدولية ولمعسكر أعداء "إسرائيل".

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إرتكب جيش الإحتلال حتى الآن 9867 مجزرة .

هناك 1,410 عائلات فلسطينية أبادها الإحتلال ومسحها من السجل المدني.

بلغ عدد الشهداء 44,363 شهيدا ، 17,581 منهم من الأطفال.

وحسب المكتب الاعلامي الحكومي في غزة هناك 44 طفلا أستشهدوا نتيجة سوء التغذية والمجاعة.

وصل عدد النسوة الشهيدات خلال 420 يوما من العدوان 12,048 شهيدة.

اما الصحافيون الذين قتلهم الإحتلال في غزة منذ أكتوبر 2023 فقد وصل إلى 190 شهيدا .

بلغ عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات 105,070 جريحا ومصابا .

کما تشیر الأرقام إلى أن الإحتلال دمر بشكل كلي 132 مدرسة وجامعة.

منذ أكتوبر 2023 ألقى جيش الإحتلال أكثر من87,000 طن من المتفجرات على غزة.

160,500 وحدة سكنية دمرها الإحتلال بشكل كلي علاوة على 83,000 وحدة غير صالحة للسكن.

نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت 86% و الخسائر الأولية المباشرة للحرب تجاوزت 37 مليار دولار.

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