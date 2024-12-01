قناة العالم
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طوفان الأقصى
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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القوات اليمنية تستهدف هدفا حيويا في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
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الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الارهابيين في حلب
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قوات الاحتلال تنفذ قصفا مدفعيا على حي الشجاعية شرق غزة
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مراسلتنا: فرار جماعي للارهابيين مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة شمال حماة
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مراسلتنا: فرار جماعي للإرهابيين مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة شمال حماة
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مراسل العالم: وصول قوات وعتاد ثقيل وراجمات صواريخ الى شمال حماة
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غارات سورية على مواقع المسلحين قرب مدينة مورك شمال محافظة حماة
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الخارجية الاردنية: نتابع بقلق التطورات في سورية ونقف بجانبها ووحدة اراضيها
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مراسلتنا: الجيش السوري يفشل تسلل المسلحين نحو بلدة سلمى بريف اللاذقية
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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة