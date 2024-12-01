شاهد: اليمن يقصف هدفا حيويا في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

العالم – اليمن

وأوضح سريع ، في بيان متلفز أن القوات المسلحة "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدف حيوي للعدو الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2) بمنطقة يافا بفلسطين المحتلة.

وأضاف المتحدث العسكري يحيى سريع ،أن "العملية حققت أهدافها بنجاح" دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وأكد يحيى سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية "في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقا".

اليكم البيانٌ الصادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِ إخوانِنا في قطاع غزة.

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لهدفٍ حيويٍّ بمنطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ فرطَ صوتيٍّ نوع فلسطين2

وقد أصابَ الصاروخُ هدفَه بنجاحٍ بفضلِ الله

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ استمرارِ جرائمِ العدوِّ في قطاع غزةَ ستضاعفُ من عملياتِها العسكريةِ بالصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وذلك ضمنَ تأديتِها للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ، نُصرةً وإسناداً للمجاهدينَ في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربية.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على قطاعِ غزةَ ورفعِ الحصارِ عنه.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 29 من جمادَى الأولى 1446للهجرة

الموافق للـ 1 ديسمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية