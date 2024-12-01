الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بشار الأسد خلال اتصال مع الرئيس الأبخازي: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

بشار الأسد خلال اتصال مع الرئيس الأبخازي: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة
الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوری بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من السيد بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا أكد خلاله وقوف بلاده مع سورية في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة، معتبراً أن النصر يقف إلى جانب سورية دولةً وشعباً وقيادةً.

العالم - سوريا

وشدد الرئيس الأسد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه. منوّهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.

ووصلت تعزيزات ضخمة للجيش السوري الى مدينة حماة بحسب المصادر السورية. کما بسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على عدة بلدات بريف حماة الشمالي

وأعلن مراسل قناة العالم عن حالة تخبط في مدينة حلب جراء فقدان الاتصالات بين المسلحين.

وشن الطيران الروسي - السوري غارات جوية مكثفة على محاور جنوب شرق إدلب وجنوب إدلب ومحاور سهل الغاب تستهدف تحركات الإرهابيين وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم

كما أكدت وزارة الدفاع السورية أن هجوما معاكسا سيبدأ قريبا لاستعادة جميع المناطق وتحريرها

روابط ذات صلة

الملك الأردني يؤكد وقوف المملكة إلى جانب سوريا

شاهد: اليمن يقصف هدفا حيويا في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي