بشار الأسد خلال اتصال مع الرئيس الأبخازي: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

العالم - سوريا

وشدد الرئيس الأسد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه. منوّهاً إلى أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم.

ووصلت تعزيزات ضخمة للجيش السوري الى مدينة حماة بحسب المصادر السورية. کما بسط الجيش السوري سيطرته الكاملة على عدة بلدات بريف حماة الشمالي

وأعلن مراسل قناة العالم عن حالة تخبط في مدينة حلب جراء فقدان الاتصالات بين المسلحين.

وشن الطيران الروسي - السوري غارات جوية مكثفة على محاور جنوب شرق إدلب وجنوب إدلب ومحاور سهل الغاب تستهدف تحركات الإرهابيين وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم

كما أكدت وزارة الدفاع السورية أن هجوما معاكسا سيبدأ قريبا لاستعادة جميع المناطق وتحريرها