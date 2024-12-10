آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإسراع في محاكمة نتنياهو

العالم – خاص بالعالم

وقال محمد دحلة المستشار القانوني:" في المحكمة المركزية في تل أبيب الآن هو ملاحق بتهم فساد في ثلاث قضايا مهمة قدم ضد لائحة اتهام، اليوم كانت شهادته كمتهم رقم واحد في الملف، القضية قطعت منتصف الطريق، ولا زلنا بطريقة طبيعه الحال بانتظار القرار النهائي الذي قد يؤدي إلى إدانته وربما فرض عقوبة السجن عليه".

ومع مثول نتنياهو امام قضاة المحكمة للإستماع اليه خرج الآلاف من الإسرائيليين وعائلات الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية قبالة مقر المحكمة للمطالبة والاسراع بمحاكمته كمجرم حرب وفاسد، وحاول أعضاء الإئتلاف الحاكم دعم نتنياهو منتقدين المستشارة القضائية لرفضها التأجيل مطالبين بوقف المستشارة عن عملها تحت حجة كيف يتم محاسبة رئيس الوزراء في مثل هذا الوقت الصعب الذي تمر به الأوضاع الداخلية والخارجية.



وقال أمجد شهاب الاستاذ في القانون الدولي:"لا أعتقد أن نتنياهو سيخرج من هذه الملفات وأيضا لديه ملف اكبر وهو لجنة التحقيق في أحداث 7 اكتوبر أيضا جميع الشبهات والدلائل تدل على أنه تلقى معلومات أكيدة بأن حركة حماس ستقوم بعملية".

وتدور المحكمه منذ ثمان سنوات للتحقيق بقضايا الفساد وخيانة الأمانة ضد نتنياهو الذي يحاول الإلتفاف على تلك المحكمة من خلال تشريع قوانين تقوم على خدمته.

بالمحكمة المركزية الاسرائيلية يقف المتهم بقضايا الفساد والرشاوى لكنه يأتي للإداء بالشهادة داخل المحكمة وهو لديه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب".

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