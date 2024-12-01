المقاومة الفلسطينية تدين هجوم المجوعات الارهابية على مدينة حلب بسوريا

العالم _ فلسطين المحتلة

وبيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان ان هذا الهجوم يهدف إلى تقويض استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، وضرب دورها المحوري بدعم المقاومة في فلسطين ولبنان.

وقالت في البيان إن "الكيان الصهيوني وأعوانه يسعون بكل الوسائل لإجهاض المقاومة وعمقها العربي والإقليمي عبر استهداف سوريا وإغراقها في الفوضى من جديد، في ظل تصعيد خطير ومستمر يشمل قصف الكيان الصهيوني للمعابر الحدودية والعمق السوري، وليس صدفةً أن يتزامن مع دخول الميليشيات الإرهابية إلى مدينة حلب كأدوات في المخطط التقسيمي لسوريا".

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تضامنها الكامل مع وحدة وسيادة ودور ومكانة سوريا، ودعت "القوى الحليفة للوقوف صفًا واحدًا، لإفشال المخططات المشبوهة التي تستهدف الهيمنة والسيطرة والتبعية على المنطقة وشعوبها وفي القلب منها سوريا".