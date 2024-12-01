رسالة يوم البحرية الإيرانية: لايمكن عزل إيران + فيديو

العالم - مراسلون

عزف النشيد الوطني كان مطلعا لمؤتمر عقد احتفاء بيوم البحرية الإيرانية في جزيرة كيش الواقعة على مياه الخليج الفارسي، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والملحقين العسكريين من دول مختلفة، مع أضفى طابعا دوليا على هذا الحدث.

و خلاله أثنى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على التضحيات التي قدمتها البحرية والقوات المسلحة الإيرانية خاصة في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الدبلوماسية وامتلاك القوة والقدرة هما مكملان لبعضهما البعض.

وعلى هامش المؤتمر وخلال إفادة للصحفين صرح عباس عراقجي: "القوات المسلحة مفخرة لنا، وقوتها ترفع معنوياتنا وتعطينا الاستقرار، وبالتأكيد فان الدبلوماسية وامتلاك القوة مكملان لبعضهما البعض، وإن الدبلوماسيين يتحركون بالاتكاء على القدرات الميدانية وعلى رأسها قدرات القوات المسلحة."

وشهد الاحتفال حضورا بارزا لملحقين عسكريين من دول مختلفة بما في ذلك الدول المجاورة والدول التي ترتبط بإيران بعلاقات استراتيجية وقد ساهم وجودهم في تعزيز الفهم المتبادل حول التحديات البحرية التي تواجة المنطقة وفتح قنوات الحوار حول التعاون المشترك في مجال الدفاع والأمن.

من جانبه قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني للصحفيين: "حضور هؤلاء الملحقين العسكريين الأجانب يأتي تكريما لهذا اليوم، ليكونوا معنا في هذا الحفل، وحضورهم له رسائل عدة أهمها أن إيران والإيرانيين لا يمكن عزلهم."

يشار إلى أن هذه المناسبة ترجمت الالتزام الوطني بتعزيز القدرات البحرية وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي، كما عكست رغبة إيران في بناء جسور التعاون وحل القضايا البحرية عبر الحوار والدبلوماسية، ما يعكس أهمية البحرية الإيرانية كحامل للأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعد هذا اليوم تذكيرا بأهمية القوة البحرية في حماية مصالح البلاد وضمان أمنها والتأكيد على الالتزام بتطوير وتحديث البحرية لمواجهة التحديات المستقبلية.

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