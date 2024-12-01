اللواء الوهبي يدعو أحرار المحافظات اليمنية المحتلّة إلى الانتفاضة

العالم – اليمن

وشدّد الوهبي، في تصريح لصحيفة “المسيرة” على أهميّة تحويل الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال الـ 30 من نوفمبر إلى محطة للتصدي لكل أشكال القهر الذي يعيشُ فيه المواطن في المحافظات الجنوبية المحتلّة؛ نتيجة استمرار المحتلّ وأدواته نهب الثروات واحتلال الجزر وإغلاق الموانئ والمطارات والتسبب في انهيار العُملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء الجنوب نتيجة سيطرةِ المحتلّ وأدواته الرخيصة تحتِّمُ على الجميع التكاتف ورصِّ الصفوف لمواجهة قوى المحتلّ العالمي، بما فيها الأمريكي والبريطاني والفرنسي والصهيوني، وأذرعهم في المنطقة.

وبارك الوهبي اتّفاقَ وقف إطلاق النار الذي رضخ له العدوّ الصهيوني أمام صمود أبطال حزب الله، مبينًا أن حزبَ الله قدَّم نموذجًا في التضحية والثبات، مُشيرًا إلى أن مواقفَ حزب الله ودعمه للشعب الفلسطيني ومقاومته تُجسّدُ وَحدةَ الساحات والمصير المشترك بين قوى المقاومة.

وأكّـد أن الشعب اليمني وجيشَه كان وسيظلُّ داعمًا رئيسيًّا للشعبَيِن الفلسطيني واللبناني؛ انطلاقًا من إيمانه بوَحدةِ الأهداف والمصير، وبأن تحرير القدس هو الهدَفُ المركَزي الذي تتوحَّدُ مِن أجلِه طاقات الأُمَّــة.