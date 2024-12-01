الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء الوهبي يدعو أحرار المحافظات اليمنية المحتلّة إلى الانتفاضة

اللواء الوهبي يدعو أحرار المحافظات اليمنية المحتلّة إلى الانتفاضة
الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا قائد كتائب الوهبي، اللواء بكيل صالح الوهبي، جميعَ أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية إلى الانتفاضة وإعلان الكفاح المسلح ضد المستعمر الجديد، الذي يعبثُ بثروات البلد ويعيش على حساب معاناة المواطنين.

العالم – اليمن

وشدّد الوهبي، في تصريح لصحيفة “المسيرة” على أهميّة تحويل الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال الـ 30 من نوفمبر إلى محطة للتصدي لكل أشكال القهر الذي يعيشُ فيه المواطن في المحافظات الجنوبية المحتلّة؛ نتيجة استمرار المحتلّ وأدواته نهب الثروات واحتلال الجزر وإغلاق الموانئ والمطارات والتسبب في انهيار العُملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء الجنوب نتيجة سيطرةِ المحتلّ وأدواته الرخيصة تحتِّمُ على الجميع التكاتف ورصِّ الصفوف لمواجهة قوى المحتلّ العالمي، بما فيها الأمريكي والبريطاني والفرنسي والصهيوني، وأذرعهم في المنطقة.

وبارك الوهبي اتّفاقَ وقف إطلاق النار الذي رضخ له العدوّ الصهيوني أمام صمود أبطال حزب الله، مبينًا أن حزبَ الله قدَّم نموذجًا في التضحية والثبات، مُشيرًا إلى أن مواقفَ حزب الله ودعمه للشعب الفلسطيني ومقاومته تُجسّدُ وَحدةَ الساحات والمصير المشترك بين قوى المقاومة.

وأكّـد أن الشعب اليمني وجيشَه كان وسيظلُّ داعمًا رئيسيًّا للشعبَيِن الفلسطيني واللبناني؛ انطلاقًا من إيمانه بوَحدةِ الأهداف والمصير، وبأن تحرير القدس هو الهدَفُ المركَزي الذي تتوحَّدُ مِن أجلِه طاقات الأُمَّــة.

روابط ذات صلة

قرقاش: اتصال بن زايد مع الأسد يعكس نهجاً إماراتياً يرتكز على أولوية البعد العربي

شاهد: اليمن يقصف هدفا حيويا في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

الملك الأردني يؤكد وقوف المملكة إلى جانب سوريا

العراق يرسل تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع سوريا