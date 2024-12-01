فيديو من شوارع حلب.. مراسلنا: قرب إعلان محافظة حماة خالية من المسلحين بشكل كامل

العالم - مراسلون

وفي اتصال مباشر أشار الزميل سعدالله الخليل إلى أن الأوضاع في مدينة حماة تسير بشكل اعتيادي وتسير الحياة اليومية بشكل طبيعي، وقال: الأهالي يتحدثون بأن يوم أمس كان يوم حافل بالإشاعات بهدف الضغط على معنويات الأهالي، ولكن أهالي مدينة حماة بسرعة امتصوا هذه الصدمة وانطلقوا للدفاع عن مدينتهم.

وأضاف: بالأمس كان الحديث عن تشكيل خط دفاع منيع في ريف حماة لمنع المجموعات المسلحة من تحقيق أية خروقات أو تثبيتات.

وأكد أن قوات الجيش السوري قامت اليوم بتحرير بلدات طيبة الإمام وخربة الحجامة وصوران في ريف حماة الشمالي.

كما بين أن القوات المسلحة قامت بتعزيز الخطوط الدفاعية في ريف حماة الشمالي بالوسائط النارية، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أية خروقات، إضافة إلى تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين في قلعة المضيق ومعردس، وقضت على العشرات من الإرهابيين فيما لاذ البقية بالفرار.

وأكد مراسل قناة العالم أنه: "ما هي إلا ربما ساعات ويتم إعلان محافظة حماة بشكل كامل خالية من المسلحين."

وأكد أن أعداداً كبيرة من المدنيين في حماة وضعوا أنفسهم يوم أمس تحت إمرة الجيش لتوجية ضربات استباقية للمسلحين، فيما يجري الحديث عن فرار جماعي للإرهابيين على محاور ريف حماة الشمالي مع وصول تعزيزات ضخمة للجيش.

وبين أن الاستهداف الدائم لمقراتهم الإرهابيين في ريف إدلب ساهم بتخفيف الضغط على محافظة وريف حماة لإخلاءها من المجموعات المسلحة.

وأضاف: اليوم كانت هناك محاولات للإرهابيين باستخدام الطائرات المسيرة لمحاولة ضعضعة الوضع الأمني في عدة قرى، واستشهد العميد عدي غصة رئيس فرع الأمن العسكري بحماة عبر طائرة مسيرة بعد جولة كان يقيمها في المنطقة.

وشدد على أنه وبشكل عام تتواصل العمليات والإمدادات بريف حماة لتخفيف الضغط عن محاور إدلب وربما الانطلاق من ريف حماة إلى ريف إدلب لتحقيق الانتصارات وأيضا دخول قرى بريف إدلب.

وأكد أنه و"في حماة المدينة بشكل عام لا توجد أي مظاهر للمجموعات المسلحة، يعني موضوع مدينة حماة منتهي.. ونتحدث عن قرب تحرير ريف حماة وبعض القرى التي هي بحاجة لتمشيط.

وفيما أشار إلى أن الطائرات المسيرة هو السلاح الأخير الذي تحاول المجموعات الإرهابية المسلحة استهخدامه للضغط وخلخلة الأمن في المناطق التي خسرتها.

وخلص إلى القول: لو كانت هناك أي إمكانية للتقدم والسيطرة، لما لجأوا إلى سلاح الطائرات المسيرة.. وحتى أن موضوع الطائرات المسرة يتم التعامل معه بشكل جيد من قبل وحدات الجيش.

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