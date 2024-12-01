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القسام تبث فيديو لعملية مركبة برفح انتقاما لدماء السنوار

الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

بثت کتائب القسام الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو لعملية مركبة برفح انتقاما لدماء الشهيد السنوار

العالم - فلسطين

وقالت القسام إن العملية جرت في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي رفح يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أن العملية المركبة جاءت انتقاما لدماء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وأطلقت عليها اسم عملية "الانتصار الأول لدماء السنوار".

واستشهد السنوار -الذي يوصف بأنه قائد معركة "طوفان الأقصى"- مشتبكا مع قوات الاحتلال في حي السلطان غربي رفح، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشمل الكمين عدة مراحل بدأت بعمليات قنص استهدفت جنودا إسرائيليين قدموا من محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، ثم ضرب آليات الاحتلال وقوات النجدة بقذائف مضادة للدروع.

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