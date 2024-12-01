الساعات القادمة حاسمة في هجوم الجيش السوري المعاكس على المسلحين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وحول مستجدات الوضع الميداني وانتشار الجيش السوري ورد الفعل السوري وفي حديث مباشر لقناة العالم أوضح الإعلامي والخبير بالشأن السوري علاء دهني أنه وبعد سيل المسلحين الذي دخل من الشمال إلى حلب ومنه إلى ريف حماة الشمالي قام الجيش السوري بحشد قواته وتعزيزها في ريف حماة الشمالي، وقام بهجوم معاكس تمكن من خلاله من استعادة عدة بلدات استراتيجية أهمها معردس وطيبة الإمام وخربة الحجامة وحلفايا وقلعة المضيق.

وأضاف: كما قام الجيش السوري باستهداف المسلحين في كل من مورك وخان شيخون، واستقدم تعزيزات قوية إلى جبل زين العابدين، وهو جبل يطل على حماة من جهة الشمال وهو مهم جدا.

وبين أن الجيش السوري استهدف أيضا المسلحين في ريف إدلب الغربي في جسر الشغور وفي القرقور، وأيضا استهدف خطوط إمداد المسلحين في حلب، وأوقع فيهم خسائر كبيرة في دارة عزة في ريف حلب الغربي، وهو طريق الإمداد أو ما يعرف بمحور الفوج 111.

وأكد أن الجيش السوري قام بقصف مقرات ومخازن الأسلحة للمسلحين في إدلب في عدة مناطق، وما زال العمل قائم على تصفية المسلحين أو ردهم عن ريف حماة الشمالي.

وأضاف: الأخبار التي وصلتنا قبل قليل تؤكد أن حماة قد تكون آمنة 100% بعد ساعات من الآن.

وخلص إلى القول: هذه العملية العكسية جاءت بعد حشد وإعادة انتشار الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، وربما تكون الساعات القادمة حاسمة في الهجوم المعاكس الذي يشنه الجيش السوري على المسلحين.

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