عراقجي للأسد: احداث سورية جزء من المؤامرات الصهيونية الامريكية للمنطقة

العالم _ ايران

وأكد عراقجي موقف ايران المبدئي في دعم الحكومة السورية، منوها ان سورية واجهت الأصعب سابقا وهي قادرة على تحقيق النصر.

من جانبه أكد الرئيس السوري بشار الاسد ان سورية دولة وجيشا وشعبا ماضية بمحاربة الارهابيين.

وقد وصل وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، اليوم الأحد، في أول محطة من جولته الإقليمية، إلى العاصمة السورية دمشق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاورات مع المسؤولين السوريين رفيعي المستوى حول القضايا الإقليمية، وخاصة التطورات الأخيرة في سوريا.

وفي تصريح له من المطار، تحدث عراقجي حول اهداف زيارته الى دمشق، قائلا : سنذهب إلى دمشق لنؤكد بان الشعب الإيراني لن ينسى اصدقاء الأوقات الصعبة.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية ترفض أي تغيير في الحدود، والتدخل والاحتلال الأجنبي، وانتشار الإرهاب، واستخدام العنف ضد الحكومات الوطنية والعدوان على الشعوب.

وتابع : ساذهب الى دمشق لأحمل رسالة الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى الحكومة السورية، باننا ندعم بقوة الحكومة والجيش في هذا البلد.

واكمل قائلا : لا فرق بين الكيان الصهيوني والإرهابيين التكفيريين، ونعتقد بأن الاعداء وبعد فشل الکیان الصهيوني يسعون الى زعزعة الاستقرار والامن في المنطقة باستخدام هذه الجماعات.