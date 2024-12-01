عراقجي في دمشق لتاكيد دعم سوريا ضد الإرهابيين

العالم – بانوراما

وكان عراقجي أشار في وقت سابق إلى تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا مؤكداً دعم إيران للحكومة والجيش في سوريا ضد هذه الجماعات.

وقال عراقجي إنه يتوجه إلى دمشق لحمل رسالة إيران إلى سوريا مؤكداً أن الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على هذه المجموعاتِ الإرهابية كما كان في السابق.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" مع ضيوفها هذه الأسئلة:

- ما هي أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني لدمشق في هذا الوقت الحرج الذي تمر به سورية؟

- ما هي خلفيات الهجوم الواسع الذي تتعرض له سورية ومن يقف خلف الجماعات الإرهابية.

- عراقجي أتهم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بدعم الإرهاب في سوريا.. ما هي أهداف واشنطن وتل أبيب من خلال هذا الدعم؟

- عراقجي أعلن أن هجوم الإرهابيين هو جزء من مخطط الصهيو أمريكي لزعزعة أمن المنطقة وحذر دول المنطقة من مخاطر ذلك.. هل تعي دول المنطقة هذه المخاطر؟

- الهجوم الإرهابي جاء بعد التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو ضد سوريا، ما هي طبيعة العلاقة بين هذه الجماعات والكيان الصهيوني؟

- الدعم التركي للجماعات الإرهابية ألا يتناقض مع دعوات اردوغان للقاء الرئيس السوري واعادة تطبيع العلاقات بين انقرة ودمشق؟

- ماذا عن الأطماع التركية في مدينة حلب وهي أطماع قديمة وتعتبر المدينة كما الموصل في العراق جزءاً من الميثاق الوطني لتركياظ

- الجيش السوري وكما أكد وزير الخارجية الإيراني سيتمكن من احتواء الموقف والإنتصار على الإرهاب.. ماذا عن التداعيات المتوقعة من هذه الهجمات الإرهابية؟

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