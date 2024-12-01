بالفيديو.. جولة ميدانية لرئيس أركان الجيش السوري في ريف حماة

العالم - سوریا

سياسيا أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد عباس عراقجي، مساء اليوم الاحد خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق، أن احداث سورية جزء من المؤامرات الصهيونية الامريكية للمنطقة.

وأكد عراقجي موقف ايران المبدئي في دعم الحكومة السورية، منوها ان سورية واجهت الأصعب سابقا وهي قادرة على تحقيق النصر.

من جانبه أكد الرئيس السوري بشار الاسد ان سورية دولة وجيشا وشعبا ماضية بمحاربة الارهابيين.

وقد وصل وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، اليوم الأحد، في أول محطة من جولته الإقليمية، إلى العاصمة السورية دمشق.