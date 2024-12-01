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ما يفعله الإرهابيون في السفيرة عملية تصفية وانتقام وثأر + فيديو

الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والمحلل السياسي السوري حسام الدين خلاصي أن الجماعات المسلحة الإرهابية تقوم بعملية تصفية وانتقام وثأر في السفيرة وتحتجز الأهالي كرهائن، خلافاً لما يتظاهرون به باستخدام الأساليب الإرهابية التي سوف ترتد عليهم وسيدفعون ثمنها باهضاً.

العالمخاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم من اللاذقية لفت حسام الدين خلاصي إلى أن الوجه الذي ظهر به الإرهابيون خلال الـ48 ساعة بأنهم اللطفاء الرحماء المخلصين إلى آخره ينكشف بسرعة، لأن مدينة حلب بالتحديد تعرف هويتهم الإرهابية بشكل جيد على مدار سنين وليس في أسبوع أو يوم وما شابه.

وصرح أن: ما يفعلونه الآن بالسفيرة هو عملية تصفية للناس وعملية انتقاء وانتقام وثأر، هذا تصرف طبيعي من عصابات إرهابية، والوجه الرحيم الذي ظهروا به هو غطاء رقيق ينكشف بسرعة.

وشدد على أن الأهم هو أن الجيش العربي السوري الآن يستعيد الريف الحموي وبشكل جيد جدا ويتقدم شمالا ويبدأ خطة الهجوم، الموجودين الآن في السفيرة هم كرهائن.

وقال: هم فعلوا داخل مدينة حلب الفضائع، شهود عيان شاهدوهم وهناك صور لهم، قاموا بالفضائع وارتكبوا جرائم وذبحوا الناس وقتلوهم الجنود وقتلوا بحسب رؤيتهم كل ما هو له علاقة بالدولة أو كان انتماؤه وطنياً.

وأضاف أن إصدارهم بعض مقاطع الفيديو التي يتحدثون بها بلطف وأنهم يقدمون الطعام هو أسلوب إرهابي قذر سينعكس عليهم وسيدفعون أثماناً باهظة، وهذه هي معركة نهاية الإرهاب في سوريا باذن الله.. سينتهي الموضوع، وسيحرر الجيش العربي السوري كل الأماكن التي دخلوها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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