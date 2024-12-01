عودة المؤامرة الأميركية الصهيونية هذه المرة من البوابة السورية

العالم – إنقلاب الصورة

لم تقف الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان حتى عادت المؤامرة لتطل من جديد هذه المرة من خلال البوابة السورية، كما كانت منذ 13 عاما.. عادت من جديد، فأوعزت أميركا والكيان الصهيوني إلى المجموعات الإرهابية لينتقموا من سوريا، بعد أن خطب نتنياهو موجها كلاما واضحا وتهديدا واضحا إلى الرئيس السوري بشار الأسد "إياك أن تلعب بالنار" فكانت كلمة السر إلى هذه المجاميع الإرهابية.

والسبب أن الانتصار الذي تحقق في لبنان أغاض هؤلاء، ولأن مشهد عودة النازحين كان كاسحاً وغارضبا لهؤلاء لدرجة أنه استفزهم، لأن في المقلب الاخر كانت الصورة معكوسة تماما.. فالمستوطنون لم يعودوا إلى الشمال كما وعدهم نتنياهو وجيش الاحتلال، وأخفقت الحكومة الصهيونية وجيش الاحتلال في تحقيق أهم الأهداف التي رفعت في الحرب العدوانية على لبنان.

عودة النازحين إلى الجنوب كانت عودة فيها الكثير من الفرح الذي انعكس عبر وسائل الإعلام فيما المستوطنات كانت تعيش صمت القبور.

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