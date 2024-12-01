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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرة أمريكية و3 سفن بصواريخ بالستية

الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ضد مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في البحر العربي وخليج عدن.

العالم – اليمن

وأوضح سريع ، في بيان متلفز أن القوات المسلحة اليمنية "نفذت عملية عسكرية جديدة مشتركة استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي بـ 16 صاروخا باليستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة في البحر العربي وخليج عدن.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح" دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وأكد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية "في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة هناك ضد مصالح ضد العدو الإسرائيلي في فرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقا".

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