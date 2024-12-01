قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس
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الاحتلال يفتح نيران أسلحته الرشاشة في بلدة الناقورة جنوب لبنان
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مصابون في غارة إسرائيلية على منزل بشارع الجلاء في مدينة غزة
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الطيران الاسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء النبطية وأقليم التفاح
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إعلام الاحتلال: سماع دوي انفجار في مدينة حيفا
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قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس
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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يغادر دمشق متجها إلى أنقرة
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مقتل قيادي في "هيئة تحرير الشام" جراء خلافات مع فصائل مسلحة أخرى بحلب
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سريع: العملية نفذت بصواريخ باليستية ومسيرات في البحر العربي وخليج عدن
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سريع: نفذنا عملية عسكرية إستهدفت مدمرة أمريكية و3 سفن إمداد تابعة لها