وزير الخارجية الإيراني يصل انقرة مغادرا دمشق

العالم-إيران

وجاء في رسالة نشرت على قناة "تلغرام" الرسمية للحكومة الإيرانية أن "وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصل أنقرة بعد مشاورات مع القيادة العليا في سوريا".

والتقى عراقجي في دمشق برئيس الجمهورية السورية بشار الأسد، ونقل الوزير رسالة من طهران إلى الحكومة السورية، كما أكد دعم الجانب الإيراني للجيش والحكومة السورية في الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي تكثفت في الأيام الأخيرة.

هذا وأكد الرئيس السوري خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني أن سوريا دولة وجيشا وشعبا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها.

ومن جهته، نقل عراقجي رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد موقف إيران الثابت إلى جانب سوريا في محاربتها للإرهاب، واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك.

ونوه بأن سوريا واجهت سابقا ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه. وجدد عراقجي التأكيد على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.