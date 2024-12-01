المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري يحيد 320 ارهابيا

العالم-سوريا

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين ومعداتهم، ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومواقع راجمات صواريخ ومدفعية ونقاط مراقبة تابعة لهم، وتم إثر ذلك تحييد ما لا يقل عن 320 مسلحا وتدمير 63 مركبة وعربة مدرعة".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي، عبر ضربات جوية.

وقالت مصادر عسكرية سورية إن "الضربات الجوية نفذها سلاح الجو السوري الروسي المشترك".

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "سوريا دولة وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها".

وشدد الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة السورية دمشق، على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها".