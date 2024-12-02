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جندي 'إسرائيلي'` يروي تفاصيل تعرضه لهجوم من سياح المان في تايلاند

جندي 'إسرائيلي'` يروي تفاصيل تعرضه لهجوم من سياح المان في تايلاند
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

روى جندي احتياط "إسرائيلي" يوم امس الأحد 1 ديسمبر 2024، تفاصيل تعرضه لهجوم وضرب مبرح من سياح ألمان في تايلاند.

العالم - الاحتلال

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إلى أن جندي احتياط إسرائيلي شارك في القتال في غزة كان في رحلة إلى شمال تايلاند أبلغ بتعرضه للهجوم من قبل سياح ألمان لأنهم تعرفوا عليه أنه "إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن الجندي قوله: ": صرخوا في وجهي: من أين أنت؟ التفتت وتلقيت لكمة في وجهي وتعرضت للضرب المبرح".

وأضاف: "كان شعوري أنهم كانوا يبحثون عن إسرائيليين. لا يبدو أنهم مروا بالصدفة في زقاق ودخلوا في جدال، لقد كانوا يبحثون عني، وجاءوا وسألوني من أين أتيت".

يشار إلى أن معهد "الأمن القومي" حذّر الإسرائيليين أمس من السفر إلى تايلاند.

يذكر أن هذه الحادثة ضد الجنود الإسرائيليين ليست الأولى في دول عربية وغربية، إذ قُتل قبل أيام الحاخام اليهودي، تسفي كوغن في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية الفدائية جاءت انتقاماً لما يتعرضه له أهالي غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي.

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