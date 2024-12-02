انطلاق الحشد الشعبي للالتحاق بالجيش السوري

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا، سعد الله الخليل ان الجيش السوري يستعيد السيطرة علی غالبية قری ريف حماه، بالتوازي مع محاولة تأمين طريق أثريا-خنافر بريف حلب الجنوبي.

وأشار مراسل العالم نقلاً عن مصادر ميدانية ان الطيران الحربي الروسي السوري شن غارات علی مواقع جبهة النصرة في إدلب. كما استهدفت المدفعية الثقيلة تجمعات عناصر النصرة في ريف حماه الغربي.

وأكد مراسل قناة العالم ان تقدم الجيش السوري في هذه العملية أصبح واضحاً والتي تأتي ضمن سلسلة محاولة للدولة السورية لاستعادة السيطرة علی المناطق التي احتلتها المجموعات المسلحة.

وبيّن مراسل العالم ان مركز ثقل العمليات، في ريف إدلب حيث يستهدف سلاح الطيران، الارتال العسكرية لمنع أي عملية إمداد الی ريف حماه وإبقاء النقاط الاساسية في ريف حماه بعيدة عن أية أخطار.

وأشار الی محاولة المجموعات المسلحة، استخدام الطائرات المسلحة من أجل السيطرة علی المناطق.

وأكد ان الجيش السوري يعيش حالة معنوية عالية، لاسيما بعد سماع أخبار عن التحاق الحشد الشعبي بقواته في نقاط التماس في حماه.