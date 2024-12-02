الإعلام العبري يكشف عن نوايا الإرهابيين وداعميهم في سوريا

العالم-سوریا

وقال الصهيوني "مردخاي كيدار" لهيئة البث العام العبرية إن الجماعات الإرهابية في سوريا طالبت بقائمة مفصلة بالأعتدة من "إسرائيل" وهم مستعدون لاتفاق سلام مع "إسرائيل" بعد السيطرة على سوريا ولبنان.

و"في دلالة إضافية تكشف المصلحة الإسرائيلية من تفجير الأوضاع في سوريا ومن يقف خلف الجماعات الإرهابية وتحركاته مؤخراً، قال المتخصص في شؤون الشرق الأوسط مردخاي كيدار إنه على اتصال مستمر مع من أسماهم "قادة الفصائل المعارضة السورية" وأن الانطباع الحاصل لديه هو أنهم لا يعتبرون إسرائيل عدواً.

وأضاف في حديثه لهيئة البث العام العبرية، أنّ هذه الجماعات تخطط لفتح سفارة "إسرائيلية" في دمشق وبيروت عندما تنجح في معركتها الحالية.

وفي السياق أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" تتابع على مدار الساعة مجريات الأحداث في سوريا.