ما أهمية محور مورك؟ ولماذا الجيش السوري أثبت سيطرته عليه؟

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وأفاد مراسل العالم في سوريا، حسام زيدان، أن الجيش سوري ما زال يمسك بزمام المبادرة ويهاجم على المجموعات المسلحة في عدة نقاط اشتباك ومحاور، وتحديدا في ريف حماة الشمالي حيث يتابع الجيش السوري العمليات العسكرية في محاوره المختلفة ويقوم بتفتيشها بعد انسحاب المسلحين تحت ضربات الجيش السوري ووحدات الإسناد الناري والطيران الحربي.

وأضاف مراسل العالم، أن الجيش السوري أعلن في بيان رسمي استهداف المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي ما أدى الى تدمير رتل كامل من العناصر والآليات والذخائر.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر محلية إن القوات السورية استهدفت رتلا كاملا آخر في منطقة خان شيخون المتآخمة لريف حماة الشمالي مضيفا أنها وسعت دائرة نارها باتجاه ريف إدلب الجنوبي بعد تثبيت نقاط سيطرتها بقرى ريف حماة الشمالي حيث تدور معارك عنيفة خاصة في محور مورك الاستراتيجي التي تعتبر البوابة الرئيسية لدخول قواتها الى منطقة خان شيخون وما بعدها في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح مراسل العالم أن القرية تعتبر من الناحية الاستراتيجية حلقة وصل للمجموعات المسلحة والتي قد كانت تتيح الفرصة لها للهجوم على ريف حماة الشمالي، كما تعتبر نقطة عبور وتمركز استراتيجي والتي منع الجيش السوري من سيطرة المسحلين عليها.

كما أفاد مراسل العالم أن الجيش قام بتوسيع دائرة النار باتجاه تلك المناطق واستهداف المجموعات المسلحة وانطلاق حزام ناري باتجاه ريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي، مدعوما بالطيران الحربي حيث قام باستهداف أرتال أتت لمؤازرة المسلحين أو انسحبت من أريافها.

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