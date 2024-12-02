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وزير خارجية البحرين يؤكد على موقف بلاده الثابت بشأن سوريا

وزير خارجية البحرين يؤكد على موقف بلاده الثابت بشأن سوريا
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره السوري بسام صباغ، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية.

العالم-البحرين

وأكد الزياني خلال اتصال هاتفي، أمس الأحد، مع صباغ: "موقف البحرين الثابت في الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية المستدامة".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقا]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.

وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، أن سوريا دولة وجيشا وشعبا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها.

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