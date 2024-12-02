قناة العالم
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
بقائي: انتشار الارهاب بسورية لايقتصر على هذا البلد ويهدد المنطقة ايضا
عاجل
بقائي: حواراتنا هي لتعزيز الوحدة امام كل هذه المخاطر المحدقة بالمنطقة
عاجل
بقائي: حضور مستشارينا بسورية ليس شيئا جديدا وسيواصلون تواجدهم هناك
عاجل
بقائي: حضور مستشارينا بسورية هو بطلب رسمي من الحكومة
عاجل
بقائي: مستشارونا موجودن في سورية منذ انتشار الارهاب هناك
عاجل
بقائي: ليس من الصدفة أن ينشط الارهابيون بسورية بعد وقف الحرب في لبنان
عاجل
بقائي: تركيا احدى الدول الجارة المهمة لسورية ولها تأثير بهذا البلد
عاجل
بقائي: ظروف المنطقة كانت تتطلب التفاوض مع السلطات التركية عن كثب
عاجل
بقائي: لاتزال عملية استانه حية والمجتمع الدولي يدرك تأثيرها
عاجل
بقائي: الدول الضامنة الثلاث حاولت السيطرة على التوتر بالمنطقة