الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة والمقاومة تتصدى

العالم _ خاص بالعالم

مصادر أمنية ومحلية أفادت باقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة، كما اقتحمت مدينة حلحول شمال مدينة الخليل، وقرية برقا شرق رام الله، وبلدة كفر اللبد شرق طولكرم، ومدينتي قلقيليا وسعير في الخليل وشنت حملة اعتقالات طالت الشبان الفلسطينيين.

مصادر فلسطينية أفادت بأن أكثر من 20 آلية اسرائيلية ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس قادمة من حاجزي عورتا وبيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف شرق المدينة.

في المقابل اكدت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف، مشيرة إلى استهداف القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، كما أكدت كتائب شهداء الأقصى في نابلس خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة.

وبعد اقتحام استمر ساعات تخللته اشتباكات مع المقاومة اجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب من نابلس.

وفي جنين استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها قرية صير جنوب شرق المدينة بعد ان قامت طائرة اسرائيلية مسيرة بقصف غرفة زراعية في القرية.

في الوقت ذاته دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى المنطقة وشرع بعمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة.