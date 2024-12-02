مقتل 1400 من عناصر المجموعات المسلحة في سوريا

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في دمشق، دارين فضل، ان الجيش السوري ركز عملياته العسكرية علی ضرب البنية التحتية للمجموعات المسلحة، فاستهدف مخازن السلاح وتجمعات عناصرها، ومراكز القيادة وغرف العمليات والارتال التعزيزية لهذه المجموعات.

وأوضحت ان هذه الاستهدافات، تضعف المجموعات المسلحة وتفقدهم القوة الهجومية وقدرة التنسيق والتواصل فيما بينهم.

وأكدت ارتفاع قتلی المجموعات المسلحة الی 1400 شخص، بعد 4 ايام من المعارك علی جميع جبهات الاشتباك مع عناصر هذه المجموعات.

وأشارت مراسل قناة العالم الی تصدي الجيش السوري لهجوم المجموعات المسلحة في المحور الشمالي الشرقي من ريف حلب، مضيفة ان تجمعات عناصر هذه المجموعات تعرضت لقصف جوي علی هذا المحور.

وأكدت مراسلة العالم استهداف مقر سيادي وغرفة عمليات للمجموعات المسلحة داخل مدينة حلب، أدی الی مقتل عدد من قادة المجموعات المسلحة الذين اجتاحوا مدينة حلب.

وقالت مراسلة العالم ان الجيش السوري، استهدف ايضاً مقر قيادة رئيسي في حلب كان مسؤول عن اعطاء الاوامر لعناصر المجموعات المسلحة في محاور القتال، موضحة ان المجموعات المسلحة اعترفوا بمقتل قيادييهم في هذه العملية، من بينهم قائد في جبهة النصرة.

وفي ريف إدلب، أكدت مراسلة العالم استهداف ارتال التعزيزات للمجموعات المسلحة في محور ريف ادلب الشرقي كان محملاً بالاسلحة.

واعتبرت مراسلة العالم التطورات في ريف حماه، الابرز للجيش السوري الذي حافظ فيه علی التقدم في هذا المحور وبات يشارف الحدود الادارية لمحافظة إدلب مع استعادة السيطرة علی عدد كبير من هذه البلدات وتمشيطها بعد طرد المجموعات المسلحة منها.

وتصدی الجيش السوري لهجوم واسع للمجموعات المسلحة في ريف حماه الشمالي استخدموا فيه مسيرات متطورة، لكن الجيش السوري تمكن من التصدي لهذا الهجوم وأسقط عدد من هذه المسيرات.