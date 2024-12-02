الاحتلال يواصل خنق الشمال ويرعى عصابات نهب المساعدات بغزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في دير البلح محمد البليسي باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كبير وسط تطورات ميدانية وانسانية كبيرة.

وأوضح مراسل العالم أن الغارات الإسرائيلية تركزت على شمال غزة حيث استهدفت غارة منزلا لعائلة لبة في منطقة بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات فيما الطواقم الطبية لم تتمكن من الوصول الى مكان القصف.

وأشار مراسل العالم الى استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المروحية في مناطق مختلفة من شمال القطاع وصولا الى منطقة مخيم جباليا والصفطاوي والتوام، فيما زاد جيش الاحتلال من قصفه المدفعي معتبرا أي مواطن فلسطيني هدفا عسكريا.

وفي مدنية غزة أفاد مراسلنا أنها شهدت قصفا إسرائيليا على شقة سكنية في منطقة الرمال وسط المدينة ما أدى الى إصابات تم نقلهم الى مستشفى المعمداني.

وأضاف مراسنا الى الاحتلال واصل القصف الروتيني المتواصل له على حي حي الزيتون وتل الهوى جنوب مدينة غزة وصولا الى منطقة حي الصبرا.

وقال مراسل العالم إن منطقة الوسطى شهدت قصفا مدفعيا طال مناطق شمال النصيرات وفي الشرق دير البلح ومصدر.

كما أفاد أن الأهم من التطورات الميدانية هو التطورات الإنسانية والتي بعد تعليق وكالة الأونروا إدخال مساعداتها الى قطاع غزة، قام الاحتلال الإسرائيلي بعدم سماح إدخال الكميات المطلوبة من المساعدات لغزة وإضافة الى سماح لقطاع الطرق بالاستيلاء على الشاحنات المحملة بالطحين والتي أدت لتعليق هذه المساعدات.

ولفت مراسل العالم أن منظمة الغذاء العالمي أعلنت وقف عملها في غزة، ما يؤثر على تفاقم المأساة الإنسانية وازدياد المجاعة خاصة بعد إغلاق التكايا والمخابز بالتزامن مع انتشار المجاعة والأسواق الخالية من الدقيق والطحين.

وتطرق مراسلنا الى أن كل هذه الظروف تؤدي الى تردي الأوضاع الانسانية خصوصا بين النازحين في ظل استخدام الاحتلال سياسة تقطيع المساعدات والتي حرم المستحقون منها في معظم مناطق غزة.