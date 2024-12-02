قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركي في أنقرة حول سورية
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الدفاع المدني: لانستطيع مساعدة المصابين شمال القطاع ولاتوجد أي خدمات
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الكرملين: موسكو ستواصل دعم الرئيس السوري بشار الاسد
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مقتل واصابة عشرات الارهابيين وتدمير عرباتهم بضربات جوية في ريف حلب
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الجيش السوري يواصل حشد قوات ضخمة في مختلف جبهات ريفي حلب وادلب
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عشرات القتلى باستهداف الطيران السوري الروسي مواقع الارهابيين بريف حلب
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طيران الجيش السوري يدمر ارتالا لإمداد الارهابيين بريفي حلب وحماة
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التلفزيون السوري:الجيش يواصل تقدمه على محاور مكافحة الارهاب بعمق ادلب
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الجيش السوري يعمل على تأمين بلدات بريف حماة وتثبيت نقاط وحواجز فيها
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اصابة جندي لبناني باستهداف مسيرة اسرائيلية جرافة عسكرية في شرق البلاد