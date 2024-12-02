السوريون يرفضون تماما تواجد المجموعات الارهابية في بلادهم

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم من ريف حماة سعد الله الخليل ان الحركة باتت اعتيادية ومعنويات الناس رفعت بعد استعادة هذه المنطقة.

وقال مراسل العالم ان حديث المواطنين في هذه المنطقة تدور حول الكذب الذي رافق العملية الارهابية والحالة المكشوفة وتحدثوا بان كل ما يجري الحديث له هو عملية مكشوفة لتدمير معنويات الشعب السوري الذي خبر الحرب خلال هذه السنوات الماضية.

وتابع مراسل العالم ان المواطنين ادركوا بان هذا الهجوم السريع على مدينة حلب وحماة هو مقدمة لخسارة هذه المناطق بشكل سريع.

ونوه الى ان الشارع السوري بات له خبرة بالعمليات العسكرية وبات يدرك ان هذه التطورات لا يمكن ان تدوم الا لعدة ايام لان الشعب السوري يرفض تماما المجموعات الارهابية المسلحة في مدينة حماة وحتى في الارياف المحيطة.