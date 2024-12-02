محاولات جديدة تقودها القاهرة لتحريك ملف مفاوضات غزة

العالم _ خاص بالعالم

حالة تفاؤل تضغى على المشهد هذه المرة بشكل اكبر من ذي قبل لكن بحذر لوقف العدوان في ظل الحديث عن رغبة أميركية وغربية في تحقيق وقف إطلاق النار، علاوة على الضغوط الداخلية التي يتعرض لها نتنياهو من أهالي الأسرى ورغبة المؤسسة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى اتفاق في غزة.

وفيما يوجد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة وفد من حركة حماس بقيادة خليل الحية، إضافة إلى وفدين من حركتي فتح والجهاد الإسلامي، من أجل بحث مفاوضات وقف إطلاق النار نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مطلع على المفاوضات تفيد باحراز بعض التقدم في القضية المركزية محل نزاع مع حماس لكنه لا يشكل اختراقا وان النقطة المتعلقة بانهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في المفاوضات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى، وإن الجيش الإسرى يؤكد أن الوقت مناسب جدا لإبرام صفقة تبادل.

وأضافت المصادر أن ممثل الأسرى في الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضع المختطفين وأنهم يتضورون جوعا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت.

وفي حين تحدث موقع أكسيوس الأميركي عن زيارة لمبعوث الإسرائيلي الى الولايات المتحدة لإجراء محادثات في واشنطن ومع مستشاري ترامب تتناول ملفات من بينها الحرب في غزة وصفقة التبادل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الإدارة الأميركية تعمل بشكل فعال مع جهات أساسية في المنطقة من أجل التوصل لصفقة بين تل أبيب وحركة حماس.