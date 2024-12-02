تجربة ترفيهية غامرة مستوحاة من مزيج تراث القوميات الايرانية

العالم - مراسلون

يجهز السيد حرداني اصطبله لإكمال أكبر مشروع ترفيهي يضم العشرات من الأقسام الترفيهية في مجموعة واحدة، مجموعة تمثّل فرصاً ذهبية للاستثمار وجلب السياح على مستوى البلاد ومعرفة احتياجات ورغبات الجمهور المستهدف بطريقة تعمل على توفير مناخ وتمثّل مصدراً مهماً للاستجمام وتجربة اقتصادية ناجحة.

وقال باسم حمادي وهو استاذ جامعي وناشط ثقافي:"مجموعة ايلاف، هي من أکبر المجموعات السياحية في المنطقة وفي المحافظات وبجرأة أقول حتی علی مستوی البلد، لأنها متنوعة من حيث المعالم السياحية الموجودة خلال المجموعة، ومنها تربية المواشي وتربية الخيول والدواجن والاسماک، وايضاً هناک مبيت محلي والذي يسمی في ايران "بوم غردي".

وقالت حسنة عفراوي وهي استاذة جامعة وناشطة اجتماعية ان هذه الفکرة ليست فکرة ليوم او يومين او ثلاث أو عام أو عامين، فصاحب المال والتاجر اذا اراد الدخول في هکذا مشروع واذا اراد خدمة شعبه وارضه ووطنه، يجب ان تکون فکرته فکرة قوية ويجب ان تکون فکرة اقتصادية.

المشروع يضم انواع الغرف التي تتعلق بقوميات البلاد بمساحة تبلغ ثلاثين هكتاراً واستغرقت فترة اكتماله ثلاث سنوات كما انه استطاع أن يوفّر الكثير من الفرص لليد العاملة والتنمية البشرية والسياحية للمحافظة.

محافظة خوزستان وتمتعها بموقعها الجغرافي المهم وأماكنها السياحية جعل مستثمريها يعمدون إلى وضع القطاع السياحي واستثماره على رأس أولوياتهم الاقتصادية.

يسعی المواطن الايراني دائماً ورغم الضغوطات الی ايجاد فرص عمل ومشاريع اقتصادية واستثمارية مدر للدخل، فرص ومشاريع اقتصادية بين من خلالها المواطن الايراني جدارته في الاکتفاء الذاتي.