فيديو.. لمن لا يزال لديه شك أن الصهاينة وراء ما يجري في سوريا

العالم - خاص العالم

المتخصص بشؤون الشرق الاوسط "مردخاي كيدار"، قال عبر الاعلام الاسرائيلي ان قادة فصائل المعارضة السورية يخططون لفتح سفارة اسرائيلية في دمشق وبيروت.

وان من اسمائهم بالمعارضة طلبوا منه ايصال رسالة بمطلبهم، وبكل صراحة اكمل "مردخاي" كلامه من كان يعالج عناصر الجولاني؟ هذا استثمار اسرائيلي في هذا الجماعات.

يعني من كلامكم ادينكم وهل هناك اوضح من صاحب اليد الطولى في تفجير الاوضاع في سوريا وبمن يقف خلف الجماعات الارهابية وتحركاتها مؤخرا.

لاشك ان هؤلاء الارهابيين الذين داسوا العلم الفلسطيني بمجرد دخولهم مدينة حلب لا يعتبرون "اسرائيل" عدو واضافوا انهم سيعلنون "السلام" مع كيان الاحتلال بمجرد سيطرتهم على سوريا ولبنان.

وهل ننسى تهديد رئيس الحكومة الاسرائيلية "بنيامين نتنياهو" لسوريا ورئيسها قبيل اتفاق وقف اطلاق النار وايقاف العدوان الصهيوني على لبنان هذا لمن لا يزال لديه شك ان العدو الاسرائيلي وراء ما يجري في سوريا.