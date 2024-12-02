قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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رياضة
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مصادر لبنانية: غارة من مسيرة اسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد
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شهيدان بقصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة
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الاعلام الحكومي بغزة:كل مصاب شمال القطاع معرض للموت لانعدام الخدمات
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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر العشرات من مراكز النزوح
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الطيران السوري الروسي يقصف المقرات المستحدثة للجماعات الارهابية بحلب
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الاورومتوسطي: قلقون ازاء الجرائم الاسرائيلية في لبنان وخرق وقف اطلاق النار
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الاورومتوسطي:70 ألفا محاصرون شمال القطاع يتعرضون للتجويع والاستئصال
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شهيد وجرحى بقصف مسيرة لمنزل جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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الرئيسان بوتين وبزشكيان يؤكدان دعمهما لاجراءات دمشق ضد الارهاب
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الرئيسان بوتين وبزشكيان يعتبران الاعتداء الارهابي الواسع هو لاضعاف سورية