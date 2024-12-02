مسؤول فلسطيني: الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة مستمرة وسط صمت دولي

العالم - فلسطين

وأضاف شعبان أن "إطلاق إسرائيل الصواريخ من طائرة حربية على مركبة في قرية فلسطينية بمحافظة جنين، خير دليل أنها ماضية في إجرامها ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "حكومة نتنياهو، اتفقت على أن الفلسطيني يجب أن يكون إما ميتًا أو مطرودًا خارج أرضه أو مستسلما ويعمل عبدًا في مستعمراتهم"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع: "هذا الإجرام كل يوم يتنامى ويتضاعف في ظل الصمت الدول الحقيقي وغياب الإجراءات العقابية الصارمة ضد دولة الاحتلال".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني تفاءل وأعاد تجديد أمله في المنظمات الدولية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لكن يأمل في أن تطبق هذه القرارات التي صدرت عن أعلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن، بوقف هذا العدوان فورا وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة...".