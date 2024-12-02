ايران: إرسال 480 طناً من الأدوية إلى مناطق محور المقاومة

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به اليوم الاثنين في مراسم احياء ذكرى شهداء جمعية الهلال الاحمر في محافظة ايلام غرب ايران، اشار كوليوند إلى الأنشطة الإغاثية التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الإيراني في جبهة المقاومة وقال : ان أكثر من 2500 نوع من المعدات المعيشية وأكثر من 480 طناً من الأدوية تم إرسالها إلى المناطق المنكوبة بالحرب في محور المقاومة.

واضاف: إن إقامة مثل هذه الملتقيات هي رسالة روح التضحية والفداء لشهداء فرق الاغاثة وان شباب الهلال الأحمر الآن كفترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) يقومون في جبهة محور المقاومة بدورهم وواجبهم جيدا تجاه الجرحى.

وقال: إن جهود جمعية الهلال الأحمر هي دائما حفظ مساعدات المواطنين لمنكوبي الحرب في لبنان، وان هذه الجمعية تقدم أي مساعدة مطلوبة لمنكوبي الحرب والمحتاجين في لبنان، بكل جهد ورغبة.