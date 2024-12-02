الاحتلال الاسرائيلي واستغلال الهجمات الارهابية في سوريا

العالم - العين الاسرائيلية

ويستغل الاحتلال الاسرائيلي الهجوم الارهابي الذي تشنه المجموعات المسلحة علی مدينة حلب لتحقيق أهدافه في التأثير علی المقاومة في لبنان، وهذا ما أشار اليه القائد السابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي، عميت يفور.

اما الباحث في العلاقات الدولية د. علي شكر، فقد قال لقناة العالم ان ما يجری في سوريا يمكن تفسيره من ناحيتين الناحية الاولی انه جزء مما حصل علی مستوی الاستهداف، فوحدة الساحات، مشروع متكامل وسوريا هي جزء منها وكان هناك اعلان لرئيس الوزراء الاسرائيلي وتهديد سوريا بشكل مباشر خلال الايام الاخيرة قبيل انتهاء العدوان علی لبنان.

وأضاف شكر انه من الناحية الثانية ما يحدث في سوريا مرتبط بمرحلة مابعد المشهد الحالي، بمعنی ان هناك تسويات في المنطقة انطلقت ربما من الملف اللبناني كبداية وبطبيعة الحال، سوريا ساحة للعديد من القوی الفاعلة اقليمياً ودولياً وبالتالي أعتقد ان هناك جزء مرتبط بمحاولة الحصول علی مكاسب في المرحلة التالية لذلك نشهد هذا الحراك علی أكثر من مستوی في المشهد السوري.

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