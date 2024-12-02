حماس: 33 أسيرا صهيونيا بين قتيل ومفقود بسبب تعنت نتنياهو + فيديو

العالم - فلسطين

ونشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، مقطع فيديو بتفاصيل الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة، نتيجة تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدم وقفه الحرب على القطاع، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأفادت حركة حماس بأن "33 قتيلا صهيونيا قتلوا، وفقدت آثار بعضهم بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي"، مضيفة أن "تعنت نتنياهو واستمرار العدوان يرفع حصيلة القتلى من أسرى العدو".

وتابعت قائلة: "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".

وذكرت "حماس" تفاصيل مقتل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بتاريخ 9/10/2023 قُتل 4 من أسرى الاحتلال واستشهد آسريهم، وبتاريخ 14/10/2023 قُتل 9 أسرى آخرين جراء القصف المكثف على قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه بتاريخ 8/12/2023 تمكن مقاتلي "القسام" من إفشال محاولة قوة للاحتلال، الوصول لجندي أسير في غزة، مما أدى إلى مقتله، منوهة إلى أنه بتاريخ 1/3/2024 قُتل 7 أسرى في قصف للاحتلال، بعد أسابيع من فقدان الاتصال مع آسريهم.

وأكدت حركة حماس أنه بتاريخ 9/6/2024 قُتل 3 أسرى إسرائيليين بمجزرة ارتكبها الاحتلال وسط قطاع غزة، فيما قُتل أحد الأسرى بتاريخ 12/8/2024 على يد حارسه وأصيبت أسيرتان بجروح خطيرة.

ونوهت إلى أنه بتاريخ 2/9/2024 قُتل 6 أسرى أعلن الاحتلال الصهيوني استعادة جثامينهم من داخل نفق في مدينة رفح جراء استمرار العدوان، فيما قُتلت أسيرة إسرائيلية بتاريخ 21/10/2024 في شمال غزة بعد قصف صهيوني مكثف، إلى جانب مقتل أسيرة أخرى بتاريخ 21/11/2024 مع استمرار العملية العسكرية على شمال غزة.