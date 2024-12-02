اطلاق 3 صواريخ علی مواقع اسرائيلية قرب رويسات العلم

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان، حسين عزالدين ان الاحتلال الاسرائيلي، اعتبر اطلاق هذه الصواريخ انتهاكاً، فيما استهدف الكيان، دراجة نارية في بلدة مرجعيون ما أدی الی ارتقاء شهيد.

ولم تهدأ أصوات المدفعية الاسرائيلية في استهداف بلدة ميس الجبل وعيترون وخاصة الاطراف الشرقية بغية تدمير ما تبقی من بيوت هناك.

وأوضح مراسل العالم ان الخروقات الاسرائيلية مستمرة منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار.

وكان الموقف الرسمي اللبناني قد أدان هذه الخروقات ووضعها في عهدة لجنة المراقبة والامم المتحدة والوسيط الاميركي الذي كان عراب هذه الهدنة.

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