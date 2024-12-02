الطيران العراقي يستهدف مفرزة إرهابية في صلاح الدين

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان لها إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني حول أهمية استمرار العمل التعرضي الذي تقوم به قطعاتنا الأمنية البطلة في تعقب العناصر الإرهابية المنهزمة، فقد تواصل العمل الميداني والجهد المتميز للشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامهم الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم رصد مضافة للإرهابيين في حاوي اللبوة في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضافت، انه "بناء على هذه المعلومات الدقيقة فقد نفذت طائرات F_16 ضربة جوية استهدفت خلالها هذه المضافة وقتل من بداخلها من عناصر عصابات داعش الإرهابية بعد ان دمرتها بالكامل"، مشيرة الى أنه "لا مكان للإرهاب في مهد الرجال عراق الشجعان".

وأكدت أن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في القصاص العادل من الزمر الإرهابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة ومن يفكر في المساس بهذا الوطن سيكون الندم حليفه وسيكون مصيره الموت لا محال".