رفض ايراني للنيل من الوحدة السورية

العالم - بانوراما

وألقي برنامج بانوراما الضوء علی هذه الزيارة حيث قال عراقجي إن التنظيمات الإرهابية لديها تنسيق مع أميركا والكيان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة ألاّ تكون سوريا مركزا للارهاب.

بدوره قال الوزير فيدان إنّ أنقرة وطهران ستواصلان التعاون في مجال مكافحة الارهاب، واصفاً التدخل الأجنبي في سوريا بالعمل الخاطئ.

من جانبه أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات هاتفية مع الرئيس السوري بشار الأسد وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب خلالهما عن رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة سوريا واستقرارها، داعياً جميع دول المنطقة إلى لعب دور بنّاء في مواجهة هذه الظاهرة الشريرة.