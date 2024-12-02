الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون في بانوراما..

رفض ايراني للنيل من الوحدة السورية

رفض ايراني للنيل من الوحدة السورية
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة آخر التطورات في سوريا، وذلك في إطار جولة قادته إلى دمشق وإلتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

العالم - بانوراما

وألقي برنامج بانوراما الضوء علی هذه الزيارة حيث قال عراقجي إن التنظيمات الإرهابية لديها تنسيق مع أميركا والكيان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة ألاّ تكون سوريا مركزا للارهاب.

بدوره قال الوزير فيدان إنّ أنقرة وطهران ستواصلان التعاون في مجال مكافحة الارهاب، واصفاً التدخل الأجنبي في سوريا بالعمل الخاطئ.

من جانبه أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات هاتفية مع الرئيس السوري بشار الأسد وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب خلالهما عن رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة سوريا واستقرارها، داعياً جميع دول المنطقة إلى لعب دور بنّاء في مواجهة هذه الظاهرة الشريرة.

روابط ذات صلة

اتفاق ايراني-تركي علی الا تصبح سوريا موطناً للجماعات الارهابية

وزير الخارجية: مشروع تحويل سوريا الى منطقة غير مستقرة هو مشروع صهيوني

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره التركي