الرئيس العراقي يستقبل السفير الايراني ويؤكد ضرورة حفظ سيادة سوريا

العالم - العراق

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع الأخيرة في سوريا".

وأكد الرئيس العراقي – حسب البيان – على "ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها".

من جانبه أكد السفير الإيراني "أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق السلم والأمن الدوليين".