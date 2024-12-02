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الرئيس العراقي يستقبل السفير الايراني ويؤكد ضرورة حفظ سيادة سوريا

الرئيس العراقي يستقبل السفير الايراني ويؤكد ضرورة حفظ سيادة سوريا
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

العالم - العراق

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع الأخيرة في سوريا".

وأكد الرئيس العراقي – حسب البيان – على "ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها".

من جانبه أكد السفير الإيراني "أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق السلم والأمن الدوليين".

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