دوري ابطال آسيا : برسبوليس يحقق فوزا مثيرا على الشرطة العراقي

العالم - ايران

انتهى الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد حمد بن خليفة بالدوحة لصالح الشرطة بهدف سجله مهند علي في الدقيقة 18 اثر خطأ من مدافع برسبوليس حسين كنعاني زادكان.

وفي الشوط الثاني سجل استون اروونوف هدف التعادل لبرسبوليس في الدقيقة 88، وفي الدقيقة 99 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الشرطة الا ان محمود المواس سددها بالقائم.

وفي الدقيقة 107 احتسب الحكم ركلة جزاء لبرسبوليس ليسجل غولسياني هدف الفوز ويخطف برسبوليس فوزا لافتا ويخطف 3 نقاط ليرفع صيده الى 6 نقاط في المركز السادس فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين.

وكان حكم المباراة الكوري الجنوبي قد الغى هدفا لبرسبوليس في الدقيقة 73 سجله عيسى آل كثير بداعي التسلل.