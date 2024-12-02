الجيش السوري يلتف على الارهابيين ويتجه الى ارياف ادلب وحماة وحلب

العالم – خاص العالم

بدات وحدات الجيش السوري تحركاتها على محاور ارياف ادلب حماة حلب، مع وصول التعزيزات العسكرية على كافه جبهات القتال، بهدف الالتفاف على الارهابيين و طردهم من المناطق التي دخلوها و تأمينها.

5 مقرات قياده للارهابيين و 7 مستودعات سلاح بينها مستودعات تضم مسيرات تم تدميرها بموجب البيان العسكري، بضربات جوية، استهدفت محاور تواجد الارهابيين.

400 قتيل ارهابي تضاف الى حصيله سابقه قاربت 1400، ليصبح عدد قتلى الارهابيين خلال الايام الماضية من عمليات الجيش السوري 1800 قتيل ارهابي بينهم من جنسيات غير سورية.

الجيش السوري حذر من الانجرار وراء شائعات الارهابيين التي تحاول رفع معنويات عناصرها المنهارة، امام تقدم الجيش السوري الكبير في ريف حماة الشمالي و ضرب بنيتها التحتية بغارات جوية.