الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا هو تعليق الرئيس التركي على ما يحدث في سوريا..

هذا هو تعليق الرئيس التركي على ما يحدث في سوريا..
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن أمله في أن "ينتهي عدم الاستقرار في سوريا بالتفاهم، وفق مطالب الشعب المشروعة"، على حد تعبيره.

العالم - سوريا

وقال أردوغان إن "تركيا تتابع التطورات الميدانية في سوريا، لحظة بلحظة، في إطار أولويات الأمن القومي للبلاد"، مضيفا أنها "ستتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي تطورات غير مرغوبة".

وتابع: "تركيا كما كانت بالأمس مستعدة اليوم أيضا للقيام بما يقع على عاتقها لإخماد النار المشتعلة في المنطقة".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي بادرا غومبا، مع الرئيس السوري، وفقا للرئاسة السورية.

وأكد الرئيس السوري، خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي يستقبل السفير الايراني ويؤكد ضرورة حفظ سيادة سوريا

الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على استقرار سوريا وأمن المنطقة

اجتماع نيابي بالعراق بحضور وزير الدفاع لبحث التحركات الإرهابية في سوريا

مقتل متزعمين في 'جبهة النصرة' غربي ادلب بينهم 'أمير مصري'