الجيش السوري يحرر بلدات في ريف حماة ويخوض معارك بريفي حلب وإدلب

العالم - سوريا

وقام الجيش السوري بخوض معارك مع الارهابيين وقصف مواقعهم بريف حماة حيث تمكن من تحرير البلات والقرى على طريق محردة السقيلبية بريف حماة فيما سيطر على بلدة كرناز بريف حماة الشمالي.

كما استهدف الجيش السوري مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب.

هذا وأكد الجيش في بيان تدمير 5 مقرات لقيادة المسلحين، و7 مستودعات للذخيرة، وأسلحة متنوعة، بينها طائرات مسيرة، مشيرا الى مقتل أكثر من 400 مسلح خلال الساعات الماضية، بينهم أجانب بفعل الضربات الدقيقة التي نفذتها القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية.

وأضاف البيان أنّ الجيش بدأ بالتحرك على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم، وتثبيت نقاط تمركز جديدة تحضيرا للهجوم التالي.

من جهته، شن الطيران الحربي السوري والروسي غارات جوية على أرتال لإمداد الإرهابيين في ريفي حلب وحماه، ودمرها قبل وصولها لأهدافها.

كما استهدف الطيران الحربي مقرا للإرهابيين في خان شيخون بريف ادلب، وعلى اوتستراد الحمدانية في حلب، بينهم قادة ميدانيون. وقتل واصيب عشرات المسلحين في ريف حلب الشرقي جراء الضربات الجوية.

وقال مركز التنسيق الروسي إنّ أكثر من 300 مسلح قتلوا خلال الساعات الماضية في إدلب وحماة وحلب. بينما ذكرت مصادر سورية أنّ نحو 1300 إرهابي من جبهة النصرة قتلوا بنيران الجيش في أرياف حلب وحماة وادلب خلال الأيام الأربعة الماضية.